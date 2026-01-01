Nuits de la lecture: histoires et contes LOURDES Lourdes
Début : 2026-01-21 17:00:00
fin : 2026-01-21
2026-01-21
Histoires et contes sur les villes et campagnes pour les enfants à partir de 6 ans.
Renseignements au: 05 62 94 24 21
LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 24 21
English :
Stories and tales about town and country for children aged 6 and over.
Information: 05 62 94 24 21
