Nuits de la lecture: histoires et contes LOURDES Lourdes

Nuits de la lecture: histoires et contes

LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Début : 2026-01-21 17:00:00

fin : 2026-01-21

2026-01-21

Histoires et contes sur les villes et campagnes pour les enfants à partir de 6 ans.

Renseignements au: 05 62 94 24 21

English :

Stories and tales about town and country for children aged 6 and over.

Information: 05 62 94 24 21

