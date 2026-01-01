Nuits de la Lecture Jeux et lectures entre Paris et Bazoches Salle des fêtes Bazoches

Nuits de la Lecture Jeux et lectures entre Paris et Bazoches

Salle des fêtes Le Bourg Bazoches Nièvre

Gratuit

2026-01-24 18:00:00

2026-01-24 20:00:00

2026-01-24

Partez pour un voyage entre Paris et Bazoches et participez au jeu des 1000€ que nous vous avons concocté ! Nous finirons par une petite soupe réconfortante.

Salle des fêtes Le Bourg Bazoches 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bibliotheques@ccmorvan.fr

Nuits de la Lecture Jeux et lectures entre Paris et Bazoches

