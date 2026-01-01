Nuits de la Lecture Jeux et lectures entre Paris et Bazoches Salle des fêtes Bazoches
Nuits de la Lecture Jeux et lectures entre Paris et Bazoches
Salle des fêtes Le Bourg Bazoches Nièvre
Début : 2026-01-24 18:00:00
fin : 2026-01-24 20:00:00
2026-01-24
Partez pour un voyage entre Paris et Bazoches et participez au jeu des 1000€ que nous vous avons concocté ! Nous finirons par une petite soupe réconfortante. .
Salle des fêtes Le Bourg Bazoches 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bibliotheques@ccmorvan.fr
