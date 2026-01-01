Nuits de la lecture

La Flèche Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 14:00:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-21

Bousse, La Flèche, Ligron et Oizé les bibliothèques du Pays fléchois proposent des animations gratuites et ouvertes à tous pour les Nuits de la lecture sur le thème Villes et campagnes .

.

La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bousse, La Flèche, Ligron and Oizé: the libraries of the Pays fléchois are offering free events open to all for the Nuits de la lecture (Reading Nights) on the theme of Towns and Countryside .

L’événement Nuits de la lecture La Flèche a été mis à jour le 2026-01-14 par CDT72