Nuits de la lecture La Flèche
Nuits de la lecture La Flèche mercredi 21 janvier 2026.
Nuits de la lecture
La Flèche Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21 14:00:00
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-21
Bousse, La Flèche, Ligron et Oizé les bibliothèques du Pays fléchois proposent des animations gratuites et ouvertes à tous pour les Nuits de la lecture sur le thème Villes et campagnes .
.
La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire
English :
Bousse, La Flèche, Ligron and Oizé: the libraries of the Pays fléchois are offering free events open to all for the Nuits de la lecture (Reading Nights) on the theme of Towns and Countryside .
