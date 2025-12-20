NUITS DE LA LECTURE

Clos du gué La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Rejoignez nous pour un moment convivial avec des lectures, extraits de films et de documentaires, jeux littéraires sur le thème Villes et Campagnes autour d’un apéritif chaleureux !

Clos du gué La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 4 67 97 57 92 bibliotheque@lasalvetatsuragout.fr

Join us for a convivial evening of readings, film and documentary extracts, and literary games on the theme of Towns and Countryside over a warm aperitif!

L’événement NUITS DE LA LECTURE La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2025-12-19 par 34 ADT34