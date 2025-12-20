NUITS DE LA LECTURE La Salvetat-sur-Agout
NUITS DE LA LECTURE La Salvetat-sur-Agout mercredi 21 janvier 2026.
NUITS DE LA LECTURE
Clos du gué La Salvetat-sur-Agout Hérault
Début : 2026-01-21
fin : 2026-01-21
2026-01-21
Rejoignez nous pour un moment convivial avec des lectures, extraits de films et de documentaires, jeux littéraires sur le thème Villes et Campagnes autour d’un apéritif chaleureux !
Clos du gué La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 4 67 97 57 92 bibliotheque@lasalvetatsuragout.fr
English :
Join us for a convivial evening of readings, film and documentary extracts, and literary games on the theme of Towns and Countryside over a warm aperitif!
