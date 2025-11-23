NUITS DE LA LECTURE Place Charles Trenet Labarthe-sur-Lèze

NUITS DE LA LECTURE

Place Charles Trenet MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE GUIROUD Labarthe-sur-Lèze Haute-Garonne

Début : 2026-01-23 18:30:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Pensez à vous inscrire à ce moment de lecture partagée.

18h30 Cabanes à lecture

19h Les différences nous unissent par la cie Les semeurs de mots

Durée 40 min

Age Dès 8 ans

A peine sorti du ventre de sa mère, Moussa n’a qu’une seule envie, trouver son bonheur. Il se lance alors dans une course effrénée .

Place Charles Trenet MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE GUIROUD Labarthe-sur-Lèze 31860 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 47 01 04 mediatheque@labarthesurleze.com

English :

Don’t forget to sign up for this shared reading experience.

