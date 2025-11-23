NUITS DE LA LECTURE Place Charles Trenet Labarthe-sur-Lèze
Début : 2026-01-23 18:30:00
2026-01-23
Pensez à vous inscrire à ce moment de lecture partagée.
18h30 Cabanes à lecture
19h Les différences nous unissent par la cie Les semeurs de mots
Durée 40 min
Age Dès 8 ans
A peine sorti du ventre de sa mère, Moussa n’a qu’une seule envie, trouver son bonheur. Il se lance alors dans une course effrénée .
Place Charles Trenet MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE GUIROUD Labarthe-sur-Lèze 31860 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 47 01 04 mediatheque@labarthesurleze.com
Don’t forget to sign up for this shared reading experience.
L’événement NUITS DE LA LECTURE Labarthe-sur-Lèze a été mis à jour le 2025-11-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE