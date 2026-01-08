Nuits de la lecture | Lalinde, une petite ville à la campagne, d’hier à aujourd’hui Salle Jacques Brel Lalinde

Nuits de la lecture | Lalinde, une petite ville à la campagne, d’hier à aujourd’hui

Salle Jacques Brel 15 avenue du Général Leclerc Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Exposition de photographies et de cartes postales de Lalinde, anciennes et récentes. .

Salle Jacques Brel 15 avenue du Général Leclerc Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 70 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuits de la lecture | Lalinde, une petite ville à la campagne, d’hier à aujourd’hui

L’événement Nuits de la lecture | Lalinde, une petite ville à la campagne, d’hier à aujourd’hui Lalinde a été mis à jour le 2026-01-06 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides