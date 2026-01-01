Nuits de la lecture l’atelier d’écriture affiche ses couleurs Médiathèque Jehanne Arnaud Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime
Nuits de la lecture l’atelier d’écriture affiche ses couleurs Médiathèque Jehanne Arnaud Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime jeudi 22 janvier 2026.
Nuits de la lecture l’atelier d’écriture affiche ses couleurs
Médiathèque Jehanne Arnaud Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-22 17:30:00
fin : 2026-01-22 18:30:00
Date(s) :
2026-01-22
À voix haute, les membres de l’atelier d’écriture vous invitent à plonger dans un univers où les mots deviennent couleurs et paysages.
.
Médiathèque Jehanne Arnaud Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Out loud, the members of the writing workshop invite you to immerse yourself in a world where words become colors and landscapes.
L’événement Nuits de la lecture l’atelier d’écriture affiche ses couleurs Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de tourisme de Sainte Maxime