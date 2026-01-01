Nuits de la lecture l’atelier d’écriture affiche ses couleurs Médiathèque Jehanne Arnaud Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Nuits de la lecture l’atelier d’écriture affiche ses couleurs

Médiathèque Jehanne Arnaud Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Début : 2026-01-22 17:30:00

fin : 2026-01-22 18:30:00

2026-01-22

À voix haute, les membres de l’atelier d’écriture vous invitent à plonger dans un univers où les mots deviennent couleurs et paysages.

Médiathèque Jehanne Arnaud Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70

English :

Out loud, the members of the writing workshop invite you to immerse yourself in a world where words become colors and landscapes.

