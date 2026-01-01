Nuits de la Lecture Lecture avec Jean-Marc de Brouette en scène Médiathèque Saint-Pourçain-sur-Sioule
Nuits de la Lecture Lecture avec Jean-Marc de Brouette en scène Médiathèque Saint-Pourçain-sur-Sioule vendredi 23 janvier 2026.
Nuits de la Lecture Lecture avec Jean-Marc de Brouette en scène
Médiathèque 7 Rue Cadoret Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Début : 2026-01-23 19:00:00
fin : 2026-01-23
2026-01-23
Jean-Marc vous transporte avec des textes captivants sur le thème villes et campagnes . Une performance de lecture qui réveille l’imaginaire et célèbre les contrastes de nos territoires. Laissez-vous porter par les mots !
Médiathèque 7 Rue Cadoret Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 80 66
English :
Jean-Marc transports you with captivating texts on the theme of towns and countryside . A reading performance that awakens the imagination and celebrates the contrasts of our territories. Let yourself be carried away by the words!
