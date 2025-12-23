Nuits de la Lecture Lecture en pyjama-doudou, A la médiathèque La Route des Savoirs Lannemezan

Nuits de la Lecture Lecture en pyjama-doudou

A la médiathèque La Route des Savoirs 273. rue Thiers Lannemezan Hautes-Pyrénées

Début : 2026-01-24 16:00:00

fin : 2026-01-24 17:30:00

2026-01-24

Les Nuits de la lecture reviennent pour une 10e édition sur le thème Villes et campagnes

Animation enfants

De 16H à 17H30 Lecture en pyjama-doudou suivie d’un atelier Je crée ma ville-campagne idéale

Gratuit à partir de 5 ans sur inscription.

Goûter offert.

A la médiathèque La Route des Savoirs 273. rue Thiers Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 13 50 mediatheque@mairie-lannemezan.fr

English :

Reading Nights return for a 10th edition on the theme Towns and Countryside

Children’s entertainment

16H to 17H30: Reading in pyjama-doudou followed by a workshop Je crée ma ville-campagne idéale (I create my ideal town-country)

Free ages 5 and up, registration required.

Snack offered.

