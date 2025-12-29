Nuits de la lecture Lecture Les gardiennes d’Ernest Pérochon Place de l’Hôtel de Ville Mauléon

Nuits de la lecture Lecture Les gardiennes d’Ernest Pérochon

Le roman Les Gardiennes d’Ernest Pérochon retrace la vie dans les campagnes du marais poitevin durant la Première guerre mondiale. A travers le personnage de Francine, employée à la ferme de la grande Hortense, l’auteur nous fait découvrir le courage des femmes restées seules à gérer l’exploitation familiale et la vie qui s’écoule dans l’attente du retour des hommes…

Soizic Gourvil et Filip Forgeau, de la Compagnie du Désordre, nous font revivre un texte poignant issu du roman.

Avec la complicité des Musées de l’Agglomération du Bocage Bressuirais.

Ados-adultes, sur réservation. .

