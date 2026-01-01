Nuits de la lecture Lecture musicale Place de l’Hôtel de Ville Mauléon
Nuits de la lecture Lecture musicale Place de l’Hôtel de Ville Mauléon samedi 24 janvier 2026.
Un moment de lecture pour soi, allongé dans un transat, laissez-vous porter par la voix des bibliothécaires et une sélection de musique sur le thème ville et campagne.
À partir de 8 ans, sur réservation. .
Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 17 14 mediatheque.mauleon@agglo2b.fr
