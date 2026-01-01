Nuits de la lecture Lecture musicale Place de l’Hôtel de Ville Mauléon

Nuits de la lecture Lecture musicale

Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Mauléon Deux-Sèvres

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Quizz-Apéro.

Vous pensez avoir la bonne réponse ? Venez le prouver lors d’un quizz qui fera chauffer vos méninges et vibrer votre esprit d’équipe !

Ados at adultes, sur réservation. .

Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 17 14 mediatheque.mauleon@agglo2b.fr

