Le spectacle qu’il a créé autour de son premier livre est une

visite guidée farfelue et mélancolique dans les rues de Chartres : rires et

larmes garanties. Il quitte sa ville natale après l’adolescence, sans se

retourner. Dans sa tête des rêves de danse, de musique, direction la capitale.

Puis survient la paternité, le moment de rassembler ses souvenirs, d’interroger

les aînés, de savoir quoi transmettre. Arthur Navellou questionne ses rêves et

ses peurs, cherche sa place dans le monde, maniant le charme et la surprise.

Une lecture musicale qui se veut la synthèse de tout ce qu’il

aime, la poésie, la musique et les fêtes d’anniversaire. Il aime célébrer le

temps qui passe.

Arthur Navellou est

musicien, chanteur, danseur, comédien et poète il a publié deux recueils

: J’envisage l’impossible, éd. L’Iconopop, 2021 et Tenir

debout, éd. Castor Astral. Il est aussi chanteur dans les groupes de

musique Catastrophe et Ok Choral.

Livre « Tenir debout » d’Arthur Navellou

Instagram d’Arthur Navellou

Il en faut peu à Arthur Navellou pour nous embarquer dans ses déambulations poétiques : avec un ordinateur et un micro, il installe une ambiance intimiste en nous proposant une alternance entre lectures, chant et improvisations proches du stand-up.

Le mercredi 21 janvier 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Dans la limite des places disponibles

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-21T20:00:00+01:00

fin : 2026-01-21T21:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-21T19:00:00+02:00_2026-01-21T20:30:00+02:00

Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre 8 porte Saint Eustache 75001 Paris

https://parismmp.wixsite.com/mediathequemusicale +33155807530 mmp@paris.fr https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/ https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/