NUITS DE LA LECTURE / Lecture musicale « Tenir debout » d’Arthur Navellou Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre Paris mercredi 21 janvier 2026.
Le spectacle qu’il a créé autour de son premier livre est une
visite guidée farfelue et mélancolique dans les rues de Chartres : rires et
larmes garanties. Il quitte sa ville natale après l’adolescence, sans se
retourner. Dans sa tête des rêves de danse, de musique, direction la capitale.
Puis survient la paternité, le moment de rassembler ses souvenirs, d’interroger
les aînés, de savoir quoi transmettre. Arthur Navellou questionne ses rêves et
ses peurs, cherche sa place dans le monde, maniant le charme et la surprise.
Une lecture musicale qui se veut la synthèse de tout ce qu’il
aime, la poésie, la musique et les fêtes d’anniversaire. Il aime célébrer le
temps qui passe.
Arthur Navellou est
musicien, chanteur, danseur, comédien et poète il a publié deux recueils
: J’envisage l’impossible, éd. L’Iconopop, 2021 et Tenir
debout, éd. Castor Astral. Il est aussi chanteur dans les groupes de
musique Catastrophe et Ok Choral.
Livre « Tenir debout » d’Arthur Navellou
Il en faut peu à Arthur Navellou pour nous embarquer dans ses déambulations poétiques : avec un ordinateur et un micro, il installe une ambiance intimiste en nous proposant une alternance entre lectures, chant et improvisations proches du stand-up.
Le mercredi 21 janvier 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit
Dans la limite des places disponibles
Tout public.
Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre 8 porte Saint Eustache 75001 Paris
https://parismmp.wixsite.com/mediathequemusicale +33155807530 mmp@paris.fr https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/ https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/