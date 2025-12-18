Nuits de la lecture Lectures apéritives Médiathèque Chauvel Plouaret

Nuits de la lecture Lectures apéritives

Médiathèque Chauvel 29 Rue du Stade Plouaret Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 17:30:00

fin : 2026-01-23 19:00:00

Date(s) :

2026-01-23

L’équipe de la médiathèque vous invite à découvrir ses coups de cœur autour du thème Villes et campagnes romans, documentaires et bandes-dessinées. Chacun pourra, s’il le souhaite, présenter le livre de son choix lors d’un moment convivial autour d’un verre. .

Médiathèque Chauvel 29 Rue du Stade Plouaret 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 86 37

