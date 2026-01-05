Nuits de la lecture lectures, ateliers, spectacle Rue de la Libération Mauron

Nuits de la lecture lectures, ateliers, spectacle

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Dans le cadre de l’événement national Nuits de la lecture , la médiathèque vous propose

– de 17h30 à 18h30 une lecture animée accompagnée par la musique de l’association Ola Hanna !

– de 18h à 19h30 des ateliers création de Book Nook (serre-livre/maison miniature)

– à 18h30 un spectacle de conte les contes du Bout d’la rue avec le conteur le Faiseur de P’tits Mondes. A partir de 6 ans.

Accès à l’exposition Houses of Imagine et Les P’tits mondes du Raconte’Art.

Gratuit. Sans inscription. Tout public .

Rue de la Libération Médiathèque Il était une fois Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 73 57 99

English :

