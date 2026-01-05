Nuits de la lecture lectures, ateliers, spectacle Rue de la Libération Mauron
Rue de la Libération Médiathèque Il était une fois Mauron Morbihan
Dans le cadre de l’événement national Nuits de la lecture , la médiathèque vous propose
– de 17h30 à 18h30 une lecture animée accompagnée par la musique de l’association Ola Hanna !
– de 18h à 19h30 des ateliers création de Book Nook (serre-livre/maison miniature)
– à 18h30 un spectacle de conte les contes du Bout d’la rue avec le conteur le Faiseur de P’tits Mondes. A partir de 6 ans.
Accès à l’exposition Houses of Imagine et Les P’tits mondes du Raconte’Art.
Gratuit. Sans inscription. Tout public .
Rue de la Libération Médiathèque Il était une fois Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 73 57 99
