Nuits de la lecture lectures, défis puzzle, musique, jeux vidéos… Médiathèque Plouër-sur-Rance

Nuits de la lecture lectures, défis puzzle, musique, jeux vidéos…

Médiathèque 7 Rue de la Poste Plouër-sur-Rance Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 18:00:00

fin : 2026-01-23 21:00:00

Date(s) :

2026-01-23

Dans le cadre des Nuits de la lecture 2026 thème villes et campagnes la Médiathèque le Champ des mots vous a concocté une soirée où diverses animations vont s’enchaîner.

– Défi puzzle participatif. Venez relever un défi puzzle à la médiathèque jusqu’où irez-vous dans la construction des puzzles ?

– D’autres jeux de société seront à votre disposition en partenariat avec la ludothèque

– Lectures à destination des enfants

– Quintet à cordes par les professeurs de l’école de musique entrecoupé de lectures

– Jeux vidéo: venez vous mesurer à d’autres participants sur grand écran.

Nous terminerons la soirée autour d’un apéritif participatif. Apportez votre spécialité préférée ! .

Médiathèque 7 Rue de la Poste Plouër-sur-Rance 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 80 93 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Nuits de la lecture lectures, défis puzzle, musique, jeux vidéos… Plouër-sur-Rance a été mis à jour le 2026-01-06 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme