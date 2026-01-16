Nuits de la lecture Lectures en pyjama Salle de la cheminée Macau

Nuits de la lecture Lectures en pyjama

Salle de la cheminée 1 Place de la Republique Macau Gironde

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Pour les 5-8 ans accompagné

Sortez les doudous, les plaids pour cette soirée en pyjama

Gratuit sur inscription au 05.57.81.56.09 ou par mail à mediatheque@ville-macau.fr .

Salle de la cheminée 1 Place de la Republique Macau 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 81 56 09 mediatheque@ville-macau.fr

