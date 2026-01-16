Nuits de la lecture Lectures en pyjama Salle de la cheminée Macau

Nuits de la lecture Lectures en pyjama Salle de la cheminée Macau vendredi 23 janvier 2026.

Salle de la cheminée 1 Place de la Republique Macau Gironde

Début : 2026-01-23
2026-01-23

Pour les 5-8 ans accompagné
Sortez les doudous, les plaids pour cette soirée en pyjama
Gratuit sur inscription au 05.57.81.56.09 ou par mail à mediatheque@ville-macau.fr   .

Salle de la cheminée 1 Place de la Republique Macau 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 81 56 09  mediatheque@ville-macau.fr

