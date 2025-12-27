Nuits de la lecture Lectures en ville Eu
Nuits de la lecture Lectures en ville Eu samedi 24 janvier 2026.
Nuits de la lecture Lectures en ville
En ville Eu Seine-Maritime
Lectures à voix haute avec les élèves du Collège Louis-Philippe et la Bibliothèque Pour Tous d’Eu.
Tout public | Accès libre | Suivez le groupe de lecteurs sur différents points de rendez-vous en ville
– 14h30 EHPAD (pour les résidents)
– 16h Chocolaterie Daskalidès
– 17h Théâtre du Château (en partenariat avec le Collectif Sans Guillemet) .
En ville Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 44 00
