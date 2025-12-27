Nuits de la lecture Lectures en ville Eu

Nuits de la lecture Lectures en ville

En ville Eu Seine-Maritime

Début : 2026-01-24 14:30:00

fin : 2026-01-24 17:30:00

2026-01-24

Lectures à voix haute avec les élèves du Collège Louis-Philippe et la Bibliothèque Pour Tous d’Eu.

Tout public | Accès libre | Suivez le groupe de lecteurs sur différents points de rendez-vous en ville

– 14h30 EHPAD (pour les résidents)

– 16h Chocolaterie Daskalidès

– 17h Théâtre du Château (en partenariat avec le Collectif Sans Guillemet) .

En ville Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 44 00

