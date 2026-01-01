Nuits de la lecture Lectures et comptines Place de l’Hôtel de Ville Mauléon
Nuits de la lecture Lectures et comptines
Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Mauléon Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Grandimage La nuit de Magali Le Huche.
Lectures et comptines pour découvrir le petit monde de la nuit. La séance aura lieu dans dans la salle Folklore du Poitou du musée.
À partir de 2 ans, sur réservation. .
Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 17 14 mediatheque.mauleon@agglo2b.fr
