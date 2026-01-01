Nuits de la lecture Lectures et musiques du Tango Bibliothèque, Salle Mathurin-Monier Dinan

Nuits de la lecture Lectures et musiques du Tango

Bibliothèque, Salle Mathurin-Monier 20 Rue Waldeck-Rousseau Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 18:00:00

fin : 2026-01-23 19:00:00

Date(s) :

2026-01-23

Lectures et musiques du Tango avec Impromptu Tango (5 musiciens).

Dans le cadre des Nuits de la lecture

Une soirée de lectures et de musiques du tango, allant de Carlos Gardel à Astor Piazzolla, se rapportant au tango, à l’Argentine, et Buenos-Aires.

Impromptu Tango est un ensemble de cinq musiciens de la région (Saint-Cast, Saint-Jacut, Fréhel et Plévenon), dont le but est de faire connaître le Tango. Le groupe se compose de Serge Mottier au chant ; Jean-Claude Chardonnay au bandonéon et arrangements ; Jean-Yves Simon au violon ; Pascal L’Armagnac au violoncelle ; et Alain Forestier à la contrebasse.

Salle Mathurin-Monier

Tout public.

Entrée libre dans la limite de places disponibles. .

Bibliothèque, Salle Mathurin-Monier 20 Rue Waldeck-Rousseau Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 04 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Nuits de la lecture Lectures et musiques du Tango Dinan a été mis à jour le 2026-01-02 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme