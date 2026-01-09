Nuits de la lecture lectures musicales à La Parenthèse Médiathèque Intercommunale Haute-Corrèze Ussel

Nuits de la lecture lectures musicales à La Parenthèse

Médiathèque Intercommunale Haute-Corrèze 11 Rue du 4 Septembre Ussel Corrèze

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Tu aimes les histoires et la musique ? Alors enfile ton plus beau pyjama et n’oublies pas ton doudou.

Rendez-vous à la médiathèque pour une soirée tout en douceur.

Gratuit, public familial .

Médiathèque Intercommunale Haute-Corrèze 11 Rue du 4 Septembre Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 31 47 mediatheque.ussel@hautecorrezecommunaute.fr

