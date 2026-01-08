Nuits de la lecture | Lectures théâtralisées et musicales Salle Jacques Brel Lalinde
Nuits de la lecture | Lectures théâtralisées et musicales Salle Jacques Brel Lalinde vendredi 23 janvier 2026.
Nuits de la lecture | Lectures théâtralisées et musicales
Salle Jacques Brel 15 avenue du Général Leclerc Lalinde Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Lectures théâtralisées et musicales pour les adultes et la jeunesse sur la thématique villes et campagnes . .
Salle Jacques Brel 15 avenue du Général Leclerc Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 70 60 mediatheque@ville-lalinde.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nuits de la lecture | Lectures théâtralisées et musicales
L’événement Nuits de la lecture | Lectures théâtralisées et musicales Lalinde a été mis à jour le 2026-01-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides