Nuits de la lecture | Lectures théâtralisées et musicales Salle Jacques Brel Lalinde

Nuits de la lecture | Lectures théâtralisées et musicales

Salle Jacques Brel 15 avenue du Général Leclerc Lalinde Dordogne

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Lectures théâtralisées et musicales pour les adultes et la jeunesse sur la thématique villes et campagnes . .

Salle Jacques Brel 15 avenue du Général Leclerc Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 70 60 mediatheque@ville-lalinde.fr

English : Nuits de la lecture | Lectures théâtralisées et musicales

