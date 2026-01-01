Nuits de la Lecture Les Buveurs de Mots Médiathèque Saint-Pourçain-sur-Sioule
Médiathèque 7 Rue Cadoret Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Début : 2026-01-21 17:30:00
fin : 2026-01-21
2026-01-21
Partagez vos coups de cœur littéraires ! Le cercle littéraire se retrouve pour échanger sur le thème villes et campagnes . Lectures, discussions et passion des mots au programme de cette rencontre conviviale.
Médiathèque 7 Rue Cadoret Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 80 66
English :
Share your literary favorites! The literary circle meets to discuss the theme of towns and countryside . Readings, discussions and a passion for words are on the agenda for this convivial gathering.
