Nuits de la lecture Les Remp’Arts

Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin 9 Rue de Hamm Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-01-22 20:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-22 2026-01-24

Du 21 au 25 janvier, la 10e édition des Nuits de la Lecture explorera le thème Villes et campagnes à travers une série de rendez-vous ouverts à tous.

Loup-garou à la médiathèque

Plongez dans une partie de Loup-Garou immersive, entre bluff, alliances et déductions. Survivez-vous … ou éliminerez-vous tous les villageois ?

À partir de 14 ans Salle Pèlerin

Sur inscription par téléphone places limitées 3 créneaux

Conte familial (animé en musique)

Quelque part entre ville et campagne

Des histoires portées par les sons de la ville ou la douceur des camapgnes un voyage conté au coeur du thème des Nuits de la lecture 2026.

À partir de 8 ans Salle Pèlerin sans inscription

Nous vous attendons nombreux pour partagerces moments de lecture, de jeux et de convivialité !Tout public

0 .

Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin 9 Rue de Hamm Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 65 83 83 mediatheque@mairie-toul.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From January 21 to 25, the 10th Nuits de la Lecture will explore the theme of Towns and Countryside through a series of events open to all.

Werewolf at the mediatheque

Immerse yourself in an immersive game of Loup-Garou, featuring bluffing, alliances and deduction. Will you survive… or will you eliminate all the villagers?

Ages 14 and up Salle Pèlerin

Registration by phone limited places 3 slots

Family storytelling (with music)

Somewhere between town and country

Stories carried by the sounds of the city or the softness of the countryside: a storytelling journey at the heart of the Nuits de la lecture 2026 theme.

Ages 8 and up Salle Pèlerin no registration required

We look forward to welcoming you to share these moments of reading, games and conviviality!

L’événement Nuits de la lecture Les Remp’Arts Toul a été mis à jour le 2026-01-09 par MT TERRES TOULOISES