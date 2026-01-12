Nuits de la lecture Liginiac
Nuits de la lecture Liginiac samedi 24 janvier 2026.
Nuits de la lecture
8 Rue du Stade Liginiac Corrèze
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Sortie littéraire et gourmande autour de Maupassant, animée par Olivier Besse de la compagnie DIX9 et Pierre Balineau pour la partie musicale.
Inscription indispensable avant mercredi 21 janvier .
8 Rue du Stade Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 92 59 bibliotheque@liginiac.fr
