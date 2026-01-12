Nuits de la lecture Liginiac

Nuits de la lecture

8 Rue du Stade Liginiac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Sortie littéraire et gourmande autour de Maupassant, animée par Olivier Besse de la compagnie DIX9 et Pierre Balineau pour la partie musicale.

Inscription indispensable avant mercredi 21 janvier .

8 Rue du Stade Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 92 59 bibliotheque@liginiac.fr

