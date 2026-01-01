Nuits de la lecture Médiathèque L’Isle-d’Espagnac

Nuits de la lecture

Médiathèque 5 rue de la Résistance L’Isle-d’Espagnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 16:45:00

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Dans le cadre de la 10e édition de Nuits de la lecture , sur le thème Villes et Campagnes, la médiathèque vous propose une soirée consacrée à la lecture animée et une projection.

.

Médiathèque 5 rue de la Résistance L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 62 00 mairie@mairie-lisledespagnac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the 10th edition of Nuits de la lecture (Reading Nights), on the theme of Towns and Countryside, the mediatheque is offering an evening of animated reading and a projection.

L’événement Nuits de la lecture L’Isle-d’Espagnac a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême