Nuits de la lecture Médiathèque L’Isle-d’Espagnac

Médiathèque 5 rue de la Résistance L'Isle-d'Espagnac Charente
2026-01-22 16:45:00
2026-01-22
Dans le cadre de la 10e édition de Nuits de la lecture , sur le thème Villes et Campagnes, la médiathèque vous propose une soirée consacrée à la lecture animée et une projection.
+33 5 45 38 62 00 mairie@mairie-lisledespagnac.fr
English :
As part of the 10th edition of Nuits de la lecture (Reading Nights), on the theme of Towns and Countryside, the mediatheque is offering an evening of animated reading and a projection.
