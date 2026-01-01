Nuits de la lecture NEUILLY SUR EURE Longny les Villages

Nuits de la lecture

NEUILLY SUR EURE 10 Rue des Azalées Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 19:30:00

fin : 2026-01-23 22:00:00

Date(s) :

2026-01-23

Les Médiathèques des hauts du Perche vous convient à la 10ème édition nationale des Nuits de la Lecture.

Thème Ville/campagne

Au programme Divers jeux, quizz sonore, Lectures d’histoires.

Gratuit. .

NEUILLY SUR EURE 10 Rue des Azalées Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 25 56 54 media@cdchautsperche.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuits de la lecture

L’événement Nuits de la lecture Longny les Villages a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Touisme des Hauts du Perche