Nuits de la lecture NEUILLY SUR EURE Longny les Villages
Nuits de la lecture NEUILLY SUR EURE Longny les Villages vendredi 23 janvier 2026.
Nuits de la lecture
NEUILLY SUR EURE 10 Rue des Azalées Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 19:30:00
fin : 2026-01-23 22:00:00
Date(s) :
2026-01-23
Les Médiathèques des hauts du Perche vous convient à la 10ème édition nationale des Nuits de la Lecture.
Thème Ville/campagne
Au programme Divers jeux, quizz sonore, Lectures d’histoires.
Gratuit. .
NEUILLY SUR EURE 10 Rue des Azalées Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 25 56 54 media@cdchautsperche.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nuits de la lecture
L’événement Nuits de la lecture Longny les Villages a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Touisme des Hauts du Perche