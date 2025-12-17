Nuits de la lecture La Sabline Médiathèque Lussac-les-Châteaux

Nuits de la lecture

La Sabline Médiathèque 21 Route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Public familial à partir de 4 ans Gratuit

Places limitées réservation obligatoire au 05 49 83 39 81.

A l’occasion de la 10e édition des nuits de la lecture sur le thème de Villes & Campagnes , la médiathèque fait son cinéma et vous propose, à 18h00 des histoires lues suivies à 18h30 de la projection du film Pierre Lapin 2 Panique en ville . .

La Sabline Médiathèque 21 Route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 83 39 80 mediatheque@lasabline.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuits de la lecture

L’événement Nuits de la lecture Lussac-les-Châteaux a été mis à jour le 2025-12-15 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne