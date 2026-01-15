Nuits de la lecture Madame de Sévigné et sa fille, le temps d’une lettre 4.0 Montbard

Nuits de la lecture Madame de Sévigné et sa fille, le temps d’une lettre 4.0

Passage Georges Brassens Montbard Côte-d’Or

Gratuit

Gratuit

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Une jeune femme se dispute avec sa mère sur WhatsApp. Par provocation, elle évoque Madame de Sévigné…et finit par la rencontrer à travers ses lettres. Les siècles se frôlent, les mots s’enflamment. Deux femmes se répondent à travers le temps. Entre Paris et la Provence. Et vous ? Comment communiquez-vous avec ceux que vous aimez ?

Le spectacle se prolonge en un échange avec le public autour de nos façons d’écrire, de parler, de nous relier.

Lecture- création inédite par Catherine Hubeau et Pénélope Le Guillou. Dès 12 ans. .

Passage Georges Brassens Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 92 27 32 mediatheque@montbard.fr

