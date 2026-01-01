Nuits de la lecture Maison Albert Londres Maison Albert Londres Vichy
Maison Albert Londres 2 rue Besse Vichy Allier
Début : 2026-01-23 17:00:00
fin : 2026-01-24 19:00:00
2026-01-23
Lecture des découvertes que Albert Londres a fait sur les grandes villes du monde comme Tokyo, Dakar, Djeddah, Calcutta, Buenos Aires, et d’autres à travers ses textes.
Maison Albert Londres 2 rue Besse Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 17 49 63 maison.albertlondres@gmail.com
English :
Read about Albert Londres’s discoveries of the world’s major cities, including Tokyo, Dakar, Djeddah, Calcutta, Buenos Aires and others, through his texts.
