Nuits de la lecture Marolles-les-Braults

Nuits de la lecture

Médiathèque Le Lien Marolles-les-Braults Sarthe

Début : 2026-01-23 19:00:00

fin : 2026-01-23 21:00:00

Date(s) :

2026-01-23

Nous vous invitons à célébrer la rencontre entre villes et campagnes lors d’une soirée chaleureuse et conviviale.

Au programme

• Lectures et arts sur le thème Villes et campagnes

• Quizz musical pour tester vos connaissances

• Moment gourmand une soupe vous sera offerte

Nous vous convions à apporter une petite touche salée pour accompagner ce temps de partage.

Gratuit Sur réservation en ligne depuis le site https://mediatheque-lelien.mainesaosnois.fr ou par téléphone au 02 43 33 68 09. .

Médiathèque Le Lien Marolles-les-Braults 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 68 09

