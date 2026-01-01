Nuits de la lecture Marolles-les-Braults
Nuits de la lecture Marolles-les-Braults vendredi 23 janvier 2026.
Nuits de la lecture
Médiathèque Le Lien Marolles-les-Braults Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 19:00:00
fin : 2026-01-23 21:00:00
Date(s) :
2026-01-23
Nous vous invitons à célébrer la rencontre entre villes et campagnes lors d’une soirée chaleureuse et conviviale.
Au programme
• Lectures et arts sur le thème Villes et campagnes
• Quizz musical pour tester vos connaissances
• Moment gourmand une soupe vous sera offerte
Nous vous convions à apporter une petite touche salée pour accompagner ce temps de partage.
Gratuit Sur réservation en ligne depuis le site https://mediatheque-lelien.mainesaosnois.fr ou par téléphone au 02 43 33 68 09. .
Médiathèque Le Lien Marolles-les-Braults 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 68 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Nuits de la lecture Marolles-les-Braults a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Maine Saosnois