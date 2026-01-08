Nuits de la Lecture Marseille 1er Arrondissement
mercredi 21 janvier 2026.
Nuits de la Lecture
Du mercredi 21 au samedi 24 janvier 2026. Réseau des bibliothèques de Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Début : Vendredi 2026-01-21
fin : 2026-01-24
2026-01-21
Une 10e édition sur le thème Villes et campagnes
Créées en 2017 par le ministère de la Culture pour célébrer le plaisir de lire, les Nuits de la lecture ont su conquérir, au fil des éditions, un public de plus en plus large.
Les Nuits de la lecture reviennent dans vos bibliothèques pour une 10e édition sur le thème Villes et campagnes
NUITS DE LA LECTURE
Les Nuits de la lecture se déroulent dans vos bibliothèques du 21 au 25 janvier. Venez entendre des histoires, participer à des lectures, ateliers, animations, rencontrer des auteurs ou simplement jouer !
► EXPOSITION
Vitrine Villes & Campagnes
DU 6 JANVIER AU 7 FÉVRIER
> Alcazar, Salon Langues et littératures
Les Fonds Rares et Précieux proposent une sélection de documents iconographiques à l’occasion des Nuits de la Lecture, sur le thème de cette année Villes et Campagnes.
► ATELIER
Nuit de la lecture
VENDREDI 23 JANVIER À 17H
> Alcazar, département Jeunesse
Venez partager un moment festif à la bibliothèque !
Au programme mini-ateliers, cabanes de lecture et exposition en continu !
Déambulations dansées de Pica
Pica et bibliothèque plurilingue par Peuple & Culture
Levélo smoothie de la Régie du quartier Belsunce
Animé par les bibliothécaires.
► CONTE
Tiga
MERCREDI 21 JANVIER À 16H30
> La Grognarde
Tiga est le récit conté, chanté et joué d’un voyage à hauteur d’enfant. Un voyage initiatique et universel, de la maison vers la forêt. Tiga, le héros de l’histoire, se met en chemin pour vivre l’aventure de son grandir .
De 0 à 3 ans. Sur inscription au 04 13 94 82 60.
Animé par MCE productions.
► LECTURES
Lectures aux tout-petits
SAMEDI 24 JANVIER À 9H45
> Alcazar, Jeunesse, rez-de-chaussée
Histoires et comptines pour rêver et s’amuser…
Parents et enfants sont invités à partager un moment de lecture.
De 0 à 3 ans. Sur inscription dgac-jeunesse-bmvr@marseille.fr.
Animé par les bibliothécaires.
Les lectures des P’tits Grognards
MERCREDI 21 JANVIER À 10H15
> La Grognarde
Comptines, chansons, livres d’éveil, histoires pour rêver… Les tout-petits et leurs accompagnants sont invités à partager un moment de lecture et d’éveil.
De 0 à 3 ans. Sur inscription au 04 13 94 82 60.
Animé par les bibliothécaires.
Marseille, entre ville et campagne
JEUDI 22 JANVIER À 17H30
> Alcazar, Le Patio
Lectures de textes choisis sur la transformation de Marseille et de son paysage, l’urbanisation grignotant les campagnes environnantes au fil des ans. Ces lectures seront illustrées par des dessins, plans ou photographies des lieux évoqués.
Animé par les bibliothécaires.
Lectures et scène ouverte
VENDREDI 23 JANVIER À 17H30
> Alcazar, Salon langues et littératures
Une scène ouverte à tous de lectures sur le thème Ville et Campagne animée par les bibliothécaires, suivie d’une deuxième mi-temps au Frac Sud en soirée.
En collaboration avec Le FRAC et la Marelle.
Lectures théâtralisées
VENDREDI 23 JANVIER À 18H
> Le Merlan, auditorium
Lecture théâtralisée autour de l’album d’Astrid Desbordes
De 4 à 7 ans. Sur inscription au 04 13 94 82 40.
Animé par Twiggy de la Compagnie La fuite dans les idées.
Soirée pyjama
VENDREDI 23 JANVIER À 18H15
> Saint-André
Lectures sous la couette en dégustant un délicieux chocolat chaud. Venez avec votre couverture et votre plus beau pyjama !
Pour enfants à partir de 5 ans. Sur inscription au 04 13 94 82 00.
Animé par les bibliothécaires.
Lecture mystère!
SAMEDI 24 JANVIER À 17H
> Le Panier
Rendez-vous à la bibliothèque après une folle aprèsmidi à déambuler dans le quartier à la recherche des indices secrets qui mèneront à une lecture mystère…
De 6 à 10 ans.
Sur inscription bibliotheque.panier@marseille.fr ou 04 13 94 82 30.
En collaboration avec En Paren(th)èse.
PROJECTION
Vingt Dieux
JEUDI 22 JANVIER À 18H
> La Grognarde
Fidèle à la thématique Villes et Campagnes des Nuits de la lecture, La Grognarde vous propose une soirée en deux temps une virée à la campagne en compagnie du film Vingt Dieux, puis un retour en ville, avec un petit quizz thématique et festif.
Pour adulte. Sur inscription au 04 13 94 82 60.
Animé par les bibliothécaires.
RENCONTRE
La sphère et le rectangle
VENDREDI 23 JANVIER À 19H
> Le Panier
La Sphère et le rectangle, texte autour du football, est né dans le cadre d’une résidence d’écriture portée par Art et Culture La Chouette sur le territoire AlpesProvence-Verdon. La lecture sera suivie d’un échange avec l’auteur.
Sur inscription 04 13 94 82 30 ou bibliotheque.panier@marseille.fr.
Animé par Guy Robert.
SPECTACLE
Pomelo se demande
SAMEDI 24 JANVIER À 15H ET 17H
> Alcazar, salle du conte
Pomelo se demande… un minuscule éléphant rose qui explore le monde depuis son carré de potager.
Poésie, philosophie et questions sans réponses toutes faites une aventure où chacun fait germer sa propre imagination.
De 4 à 7 ans.
Animé par Et compagnie, Maud Hufnagel et Michelle CajoletCouture .
Réseau des bibliothèques de Marseille Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
A 10th edition on the theme of Towns and Countryside
