Nuits de la Lecture Marseille 1er Arrondissement

Nuits de la Lecture

Du mercredi 21 au samedi 24 janvier 2026. Réseau des bibliothèques de Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-21

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-21

Une 10e édition sur le thème Villes et campagnes

Créées en 2017 par le ministère de la Culture pour célébrer le plaisir de lire, les Nuits de la lecture ont su conquérir, au fil des éditions, un public de plus en plus large.



Les Nuits de la lecture reviennent dans vos bibliothèques pour une 10e édition sur le thème Villes et campagnes



NUITS DE LA LECTURE



Les Nuits de la lecture se déroulent dans vos bibliothèques du 21 au 25 janvier. Venez entendre des histoires, participer à des lectures, ateliers, animations, rencontrer des auteurs ou simplement jouer !



► EXPOSITION



Vitrine Villes & Campagnes

DU 6 JANVIER AU 7 FÉVRIER

> Alcazar, Salon Langues et littératures

Les Fonds Rares et Précieux proposent une sélection de documents iconographiques à l’occasion des Nuits de la Lecture, sur le thème de cette année Villes et Campagnes.



► ATELIER

Nuit de la lecture

VENDREDI 23 JANVIER À 17H

> Alcazar, département Jeunesse

Venez partager un moment festif à la bibliothèque !

Au programme mini-ateliers, cabanes de lecture et exposition en continu !

Déambulations dansées de Pica

Pica et bibliothèque plurilingue par Peuple & Culture

Levélo smoothie de la Régie du quartier Belsunce

Animé par les bibliothécaires.



► CONTE



Tiga

MERCREDI 21 JANVIER À 16H30

> La Grognarde

Tiga est le récit conté, chanté et joué d’un voyage à hauteur d’enfant. Un voyage initiatique et universel, de la maison vers la forêt. Tiga, le héros de l’histoire, se met en chemin pour vivre l’aventure de son grandir .

De 0 à 3 ans. Sur inscription au 04 13 94 82 60.

Animé par MCE productions.



► LECTURES



Lectures aux tout-petits

SAMEDI 24 JANVIER À 9H45

> Alcazar, Jeunesse, rez-de-chaussée

Histoires et comptines pour rêver et s’amuser…

Parents et enfants sont invités à partager un moment de lecture.

De 0 à 3 ans. Sur inscription dgac-jeunesse-bmvr@marseille.fr.

Animé par les bibliothécaires.



Les lectures des P’tits Grognards

MERCREDI 21 JANVIER À 10H15

> La Grognarde

Comptines, chansons, livres d’éveil, histoires pour rêver… Les tout-petits et leurs accompagnants sont invités à partager un moment de lecture et d’éveil.

De 0 à 3 ans. Sur inscription au 04 13 94 82 60.

Animé par les bibliothécaires.



Marseille, entre ville et campagne

JEUDI 22 JANVIER À 17H30

> Alcazar, Le Patio

Lectures de textes choisis sur la transformation de Marseille et de son paysage, l’urbanisation grignotant les campagnes environnantes au fil des ans. Ces lectures seront illustrées par des dessins, plans ou photographies des lieux évoqués.

Animé par les bibliothécaires.



Lectures et scène ouverte

VENDREDI 23 JANVIER À 17H30

> Alcazar, Salon langues et littératures

Une scène ouverte à tous de lectures sur le thème Ville et Campagne animée par les bibliothécaires, suivie d’une deuxième mi-temps au Frac Sud en soirée.

En collaboration avec Le FRAC et la Marelle.



Lectures théâtralisées

VENDREDI 23 JANVIER À 18H

> Le Merlan, auditorium

Lecture théâtralisée autour de l’album d’Astrid Desbordes

De 4 à 7 ans. Sur inscription au 04 13 94 82 40.

Animé par Twiggy de la Compagnie La fuite dans les idées.



Soirée pyjama

VENDREDI 23 JANVIER À 18H15

> Saint-André

Lectures sous la couette en dégustant un délicieux chocolat chaud. Venez avec votre couverture et votre plus beau pyjama !

Pour enfants à partir de 5 ans. Sur inscription au 04 13 94 82 00.

Animé par les bibliothécaires.



Lecture mystère!

SAMEDI 24 JANVIER À 17H

> Le Panier

Rendez-vous à la bibliothèque après une folle aprèsmidi à déambuler dans le quartier à la recherche des indices secrets qui mèneront à une lecture mystère…

De 6 à 10 ans.

Sur inscription bibliotheque.panier@marseille.fr ou 04 13 94 82 30.

En collaboration avec En Paren(th)èse.



PROJECTION



Vingt Dieux

JEUDI 22 JANVIER À 18H

> La Grognarde

Fidèle à la thématique Villes et Campagnes des Nuits de la lecture, La Grognarde vous propose une soirée en deux temps une virée à la campagne en compagnie du film Vingt Dieux, puis un retour en ville, avec un petit quizz thématique et festif.

Pour adulte. Sur inscription au 04 13 94 82 60.

Animé par les bibliothécaires.



RENCONTRE



La sphère et le rectangle

VENDREDI 23 JANVIER À 19H

> Le Panier

La Sphère et le rectangle, texte autour du football, est né dans le cadre d’une résidence d’écriture portée par Art et Culture La Chouette sur le territoire AlpesProvence-Verdon. La lecture sera suivie d’un échange avec l’auteur.

Sur inscription 04 13 94 82 30 ou bibliotheque.panier@marseille.fr.

Animé par Guy Robert.



SPECTACLE



Pomelo se demande

SAMEDI 24 JANVIER À 15H ET 17H

> Alcazar, salle du conte

Pomelo se demande… un minuscule éléphant rose qui explore le monde depuis son carré de potager.

Poésie, philosophie et questions sans réponses toutes faites une aventure où chacun fait germer sa propre imagination.

De 4 à 7 ans.

Animé par Et compagnie, Maud Hufnagel et Michelle CajoletCouture .

Réseau des bibliothèques de Marseille Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A 10th edition on the theme of Towns and Countryside

L’événement Nuits de la Lecture Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-05 par Ville de Marseille