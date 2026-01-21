Nuits de la lecture médiathèque de Grenade sur l’Adour

Grenade-sur-l’Adour Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Soirée Pyjama organisé par le service Culturel de la ville de Grenade sur l’Adour. Spectacle gratuit Drôles de maisons de Anne-iia Ratsimba. Un spectacle gratuit pour toute la famille, à partir de 3 ans. Venez en pyjama avec vos coussins, vos plaids, vos doudous… .

Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 75 36 mediatheque@grenadesuradour.fr

