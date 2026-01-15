Nuits de la lecture – Médiathèque Hermeland Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-24 15:30 – 20:00

Gratuit : oui Tout public

En continu : 1 œuvre, 1 doc ! Empruntez l’œuvre d’art de votre choix avec le document surprise associé. Ce document sélectionné par les bibliothécaires est à découvrir une fois chez vous !Tout public. À 15 h 30 et 17 h 30 : Lectures musicales et bruitées Lectures bruitées et musicales en trio entre ville et campagne : nous débuterons dans la douceur d’une nuit à la belle étoile, avant d’être projetés au cœur d’un ring, dans l’ambiance explosive d’un combat de catch.Tout public. Durée : 30 min environ. À partir de 16 h et Final à 19 h : Les dénicheur-euses Sur proposition de David Humeau du collectif Mme Suzie et en collaboration avec le théâtre Onyx, venez découvrir les trésors théâtraux de la médiathèque Hermeland avec des lectures faites par les futurs comédiens et comédiennes du Conservatoire de Nantes. L’occasion d’admirer le travail de ces artistes en devenir.Dès 10 ans. À 16 h 30 et 18 h 30 : Diable des villes et Diable des champs Les bibliothécaires ont parcouru des kilomètres à travers les rues et les chemins, les champs et les terrains vagues pour trouver des contes qu’ils vous proposent de découvrir bien au chaud dans le salon de la médiathèque.Dès 7 ans. À 18 h et 19 h : Déambulation avec la Longère de la Bégraisière et Vous êtes ici Découvrez le quartier de la Bégraisière et son histoire qui s’est construite entre Villes et Campagnes.Tout public. Inscription sur place le 24 janvier. À partir de 18 h 30 : Projection surprise Profitez de l’auditorium de la médiathèque pour découvrir sur grand écran une projection surprise entre Villes et Campagnes.Tout public. Programme détaillé à retrouver dans les médiathèques et sur le site de La Bibliothèque.

