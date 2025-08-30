Nuits de la lecture // Médiathèque-ludothèque L’Ecume des jours Place Yan du Gouf Moliets-et-Maa

Nuits de la lecture // Médiathèque-ludothèque L’Ecume des jours Place Yan du Gouf Moliets-et-Maa mercredi 21 janvier 2026.

Nuits de la lecture // Médiathèque-ludothèque L’Ecume des jours

Place Yan du Gouf Médiathèque-ludothèque L’Écume des jours Moliets-et-Maa Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-21

Des rencontres d’auteurs, des spectacles, des scènes ouvertes, des ateliers littéraires et créatifs pour célébrer la lecture.

Des rencontres d’auteurs, des spectacles, des scènes ouvertes, des ateliers littéraires et créatifs pour célébrer la lecture. .

Place Yan du Gouf Médiathèque-ludothèque L’Écume des jours Moliets-et-Maa 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 21 61

English : Nuits de la lecture // Médiathèque-ludothèque L’Ecume des jours

Author meetings, shows, open stages, literary and creative workshops to celebrate reading.

German : Nuits de la lecture // Médiathèque-ludothèque L’Ecume des jours

Autorenbegegnungen, Aufführungen, offene Bühnen, literarische und kreative Workshops, um das Lesen zu feiern.

Italiano :

Incontri con gli autori, spettacoli, palcoscenici aperti, laboratori letterari e creativi per celebrare la lettura.

Espanol : Nuits de la lecture // Médiathèque-ludothèque L’Ecume des jours

Encuentros con autores, espectáculos, escenarios abiertos, talleres literarios y creativos para celebrar la lectura.

L’événement Nuits de la lecture // Médiathèque-ludothèque L’Ecume des jours Moliets-et-Maa a été mis à jour le 2025-08-30 par OTI LAS