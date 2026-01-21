Nuits de la lecture Mémoires croisées France/Allemagne Place Nina Berberova Arles

Nuits de la lecture Mémoires croisées France/Allemagne

Du samedi 24 au dimanche 25 janvier 2026 le samedi de 18h30 à 23h30. Le dimanche de 16h à 20h. Place Nina Berberova Chapelle du Méjan Arles Bouches-du-Rhône

Dans le cadre des Nuits de la lecture et avec le soutien du Fonds citoyen Franco-allemand, l’association entre nous c’est JUSTE TEXTUEL et ses partenaires vous invitent à participer à leur événement “Mémoires croisées France/Allemagne” le 24 et 25 janvier 2026 à la Chapelle du Méjan à Arles.



Au programme



Le samedi 24 janvier soirée de performances artistiques autour de lectures de textes théâtraux sur la RAF (Fraction armée rouge)

– À 18h30 Mémoires Pyromanes de Dorothée Zumstein (en présence de l’auteur)

– À 21h30 Rouge d’Emmanuel Darley (à qui nous rendrons hommage).



Le dimanche 25 janvier après-midi de lectures, rencontres, discussions, etc.

– À 16h, restitution de l’atelier autour d’un conte mené par Marie de Beaumont et Uta Tiggesmeier.

– À 16h30 lecture d’extraits de Rouge Nocturne Verdun de Michel Simonot et discussion avec les auteurs Michel Simonot, Dorothée Zumstein et Marie de Beaumont.

– De 18h30 Apéritif textuel participatif (micro ouvert sur textes tirés au sort).



L’association “entre nous c’est JUSTE TEXTUEL” remercie l’association du Méjan, Comité des Fêtes et la Galerie Belle-Beau. .

Place Nina Berberova Chapelle du Méjan Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 56 78

English :

As part of Nuits de la lecture and Franco-German Day, we invite you to Mémoires croisées France/Allemagne : performances, readings, meetings, workshops, open mic…

