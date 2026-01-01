NUITS DE LA LECTURE Mende

NUITS DE LA LECTURE

2 Bis Rue des Écoles Mende Lozère

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 18:30:00

fin : 2026-01-22 19:30:00

Date(s) :

2026-01-22

Dans le cadre de leur programmation culturelle, les Archives départementales de la Lozère vous invitent aux Nuits de la Lecture le jeudi 22 janvier 2026 de 18h30 à 19h30.

Créées en 2017 par le ministère de la Culture, les Nuits de la Lecture célèbrent, chaque année en janvier, le plaisir de lire à travers des événements partout en France.

En partenariat avec la Médiathèque départementale de la Lozère, nous vous avons concocté un début de soirée inhabituel…

…avec des Lectures Insolites

Le jeudi 23 janvier à 18h30, les Monstres débarquent aux Archives départementales !!

Mais qu’est-ce donc que ces Lectures insolites ? Des moments de lectures, complètement différentes, vous seront proposés à cette occasion.

Et pour commencer, Stéphanie Briot et Olivier Alle vous proposeront des lectures…. dans le noir !

Dans une ambiance foraine, Stéphanie et Olivier vont dévoiler leur meilleure attraction MONSTRES en lettres majuscules !

Une lecture poétique et surprenante, qui nous rappelle que nous sommes tous le monstre de quelqu’un et qui traite de façon subtile de la différence.

D’après le roman jeunesse de Stéphane Servant, Monstres (Prix sorcières Carrément passionnant en 2024).

Un roman qui interroge la figure du monstre. Un beau récit qui nous montre que la différence n’est pas forcément monstrueuse, et que l’amitié n’a pas de langues, ni de frontières.

Tout public (à partir de 6 ans). Le nombre de places étant limité, la réservation est conseillée auprès de la Médiathèque départementale en contactant le 04 66 49 16 04.

En espérant vous retrouver nombreux(ses) pour ces Nuits de la Lecture ! .

2 Bis Rue des Écoles Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 49 16 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement NUITS DE LA LECTURE Mende a été mis à jour le 2026-01-09 par Conseil Départemental