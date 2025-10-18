Nuits de la lecture Mers-les-Bains

Nuits de la lecture

4 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2026-01-24 19:00:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Gratuit.

Thème national Villes et campagnes.

D’autres lectures de textes choisis ponctueront la soirée autour d’un buffet convivial. .

4 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 08 46 mediatheque@ville-merslesbains.fr

English :

Free of charge.

National theme: Towns and Countryside.

Other readings of selected texts will punctuate the evening around a convivial buffet.

German :

Kostenlos.

Nationales Thema: Städte und Landschaften.

Weitere Lesungen ausgewählter Texte werden den Abend bei einem geselligen Buffet untermalen.

Italiano :

Gratuito.

Tema nazionale: Città e campagna.

Altre letture di testi selezionati scandiranno la serata intorno a un buffet conviviale.

Espanol :

Gratuito.

Tema nacional: Las ciudades y el campo.

Otras lecturas de textos seleccionados puntuarán la velada en torno a un bufé de convivencia.

