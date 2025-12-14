Nuits de la lecture Rue Sainte Marie Monflanquin

Nuits de la lecture

Pour cette nouvelle édition des Nuits de la lecture, sur le thème Villes et campagnes , munissez-vous de vos lampes torches, et venez découvrir la médiathèque de Monflanquin, en plein cœur du village, et ses pièces secrètes. Au fil des lectures, les bibliothécaires vous guideront à travers ce bâtiment. La balade se poursuivra, à partir de 19h, à Pollen pour la visite de l’exposition de Jonathan Bablon Ces créatures si peu organisées .

English : Nuits de la lecture

For this new edition of the Nuits de la lecture, on the theme of Towns and Countryside , grab your flashlights and come and discover Monflanquin’s media library, right in the heart of the village, and its secret rooms.

No reservation required.

