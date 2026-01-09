Nuits de la lecture Médiathèque philippe Labeyrie Mont-de-Marsan

Nuits de la lecture

Médiathèque philippe Labeyrie 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan Landes

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-24

Pour sa 10e édition, l’événement explore le thème Villes et campagnes . Conférences, exposition photo, mur d’expression participatif et atelier artistique invitent à découvrir la richesse des liens entre territoires urbains et ruraux. .

Médiathèque philippe Labeyrie 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

