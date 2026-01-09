Nuits de la lecture Médiathèque philippe Labeyrie Mont-de-Marsan
Nuits de la lecture Médiathèque philippe Labeyrie Mont-de-Marsan mercredi 21 janvier 2026.
Nuits de la lecture
Médiathèque philippe Labeyrie 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-21
Pour sa 10e édition, l’événement explore le thème Villes et campagnes . Conférences, exposition photo, mur d’expression participatif et atelier artistique invitent à découvrir la richesse des liens entre territoires urbains et ruraux. .
Médiathèque philippe Labeyrie 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nuits de la lecture
L’événement Nuits de la lecture Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Mont-de-Marsan