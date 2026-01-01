Nuits de la lecture Montélier Je Lis Association Montélier Je lis Médiathèque Montélier
Nuits de la lecture Montélier Je Lis Association Montélier Je lis Médiathèque Montélier samedi 24 janvier 2026.
Nuits de la lecture Montélier Je Lis
Association Montélier Je lis Médiathèque 22 avenue du Vercors Montélier Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 14:30:00
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-24
La médiathèque propose l’évènement NUITS DE LA LECTURE les après-midi des 24 et 25 Janvier 2026.
Le thème 2026 Ville et Campagne.
.
Association Montélier Je lis Médiathèque 22 avenue du Vercors Montélier 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 49 62 mediatheque@montelier.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The media library is offering the NUITS DE LA LECTURE event on the afternoons of January 24 and 25, 2026.
The 2026 theme: Town and Country.
L’événement Nuits de la lecture Montélier Je Lis Montélier a été mis à jour le 2026-01-14 par Valence Romans Tourisme