Nuits de la lecture Montélier Je Lis Association Montélier Je lis Médiathèque Montélier

Nuits de la lecture Montélier Je Lis

Association Montélier Je lis Médiathèque 22 avenue du Vercors Montélier Drôme

Début : 2026-01-24 14:30:00

fin : 2026-01-25

2026-01-24

La médiathèque propose l’évènement NUITS DE LA LECTURE les après-midi des 24 et 25 Janvier 2026.

Le thème 2026 Ville et Campagne.

Association Montélier Je lis Médiathèque 22 avenue du Vercors Montélier 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 49 62 mediatheque@montelier.com

English :

The media library is offering the NUITS DE LA LECTURE event on the afternoons of January 24 and 25, 2026.

The 2026 theme: Town and Country.

