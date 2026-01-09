Nuits de la lecture Montmorillon
9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Dans le cadre de la Nuit de la Lecture, à la tombée de la nuit, Marc Charpentier vous contera ses histoires sur le thème de villes et campagnes au forum de la médiathèque.
Pour adultes Gratuit sur inscription .
9 Avenue Pasteur Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 78 09 mediatheque@ville-montmorillon.fr
