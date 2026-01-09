Nuits de la lecture Montmorillon

Nuits de la lecture

9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne

Gratuit

Début : 2026-01-23

Dans le cadre de la Nuit de la Lecture, à la tombée de la nuit, Marc Charpentier vous contera ses histoires sur le thème de villes et campagnes au forum de la médiathèque.

Pour adultes Gratuit sur inscription .

+33 5 49 91 78 09 mediatheque@ville-montmorillon.fr

