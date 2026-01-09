Nuits de la lecture Montmorillon
Nuits de la lecture Montmorillon samedi 24 janvier 2026.
Nuits de la lecture
9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
2026-01-24
Lectures par le collectif Les enlivré.es
Parmi une sélection de livres faite par le collectif, vous choisirez ceux dont vous souhaitez écouter les extraits. Vous pouvez aussi apporter vos propres extraits de livre à lire. Les lectures seront entrecoupées par des intermèdes musicaux improvisés de Pierre Depré.
Gratuit Sur inscription .
9 Avenue Pasteur Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 78 09 mediatheque@ville-montmorillon.fr
