Nuits de la lecture nocturne à la bibliothèque de Salviac Médiathèque intercommunale Salviac

Nuits de la lecture nocturne à la bibliothèque de Salviac

Médiathèque intercommunale 2 Place M. Sudres Salviac Lot

Dans le cadre des Nuits de la lecture 2026, venez profiter de votre bibliothèque et des animations en soirée. Prêt et retour de livres, inscription gratuite au réseau des médiathèques, lecture sur place… le tout en lien avec le thème des Nuits 2026 Villes et campagnes !

Les 10e Nuits de la lecture, organisées pour la cinquième année consécutive par le Centre national du livre sur proposition du ministère de la Culture, se tiendront du 21 au 25 janvier 2026.

Médiathèque intercommunale 2 Place M. Sudres Salviac 46340 Lot Occitanie mediatheque.intercommunale.salviac@orange.fr

English :

As part of the Nights of Reading 2026, come and enjoy your library and evening events

