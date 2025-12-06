Nuits de la lecture objets du passé, racontez-nous ! Ebersheim

Nuits de la lecture objets du passé, racontez-nous !

3 place de la Mairie Ebersheim Bas-Rhin

Début : Mercredi 2026-01-21 19:30:00

fin : 2026-01-21 21:00:00

2026-01-21

A partir d’un objet de votre enfance que vous aurez rapporté, racontez un moment de votre vie à la ville ou à la campagne ! Soirée agrémentée de lectures. Tout public

3 place de la Mairie Ebersheim 67600 Bas-Rhin Grand Est

English :

Using an object you’ve brought back from your childhood, tell us about a moment in your life in the city or the country! An evening with readings. Open to all

