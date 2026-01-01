Nuits de la lecture Observation des étoiles Place de l’Hôtel de Ville Mauléon
Nuits de la lecture Observation des étoiles Place de l’Hôtel de Ville Mauléon samedi 24 janvier 2026.
Nuits de la lecture Observation des étoiles
Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Mauléon Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Après avoir construit un cherche-étoiles, laissez-vous guider et partez à la découverte de la voute céleste en gardant la tête dans les étoiles.
Tout public, sur réservation. .
Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 17 14 mediatheque.mauleon@agglo2b.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nuits de la lecture Observation des étoiles
L’événement Nuits de la lecture Observation des étoiles Mauléon a été mis à jour le 2025-12-28 par OT Bocage Bressuirais