Nuits de la lecture Observation des étoiles Place de l’Hôtel de Ville Mauléon

Nuits de la lecture Observation des étoiles

Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Après avoir construit un cherche-étoiles, laissez-vous guider et partez à la découverte de la voute céleste en gardant la tête dans les étoiles.

Tout public, sur réservation. .

Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 17 14 mediatheque.mauleon@agglo2b.fr

English : Nuits de la lecture Observation des étoiles

