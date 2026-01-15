Nuits de la lecture Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie

Nuits de la lecture

Rue des Gaves Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-21

Les 10e Nuits de la lecture, organisées pour la cinquième année par le Centre national du livre sur proposition du ministère de la Culture, se tiendront du 21 au 24 janvier 2026.

Le public sera invité à se réunir à l’occasion de milliers d’événements physiques et numériques autour du thème Villes et campagnes . La vision des relations ville-campagne qui a majoritairement prévalu jusqu’au milieu du XXème siècle, opposant classiquement territoires urbains et territoires ruraux, a été la source d’inspiration de nombreux romans et d’œuvres littéraires, dans tous les genres, du polar à la science-fiction, en passant par la poésie. Retrouvez quelques animations à la Médiathèque d’Oloron. .

Rue des Gaves Médiathèque des Gaves Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 37 mediatheque@hautbearn.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuits de la lecture

L’événement Nuits de la lecture Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme du Haut-Béarn