Nuits de la lecture Panique à la médiathèque Médiathèque de Pontarlier Pontarlier
Nuits de la lecture Panique à la médiathèque Médiathèque de Pontarlier Pontarlier vendredi 23 janvier 2026.
Nuits de la lecture Panique à la médiathèque
Médiathèque de Pontarlier 2 Place d’Arçon Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 18:00:00
fin : 2026-01-23 19:30:00
Date(s) :
2026-01-23
Organisé par le Musée de Pontarlier.
La médiathèque est sens dessus dessous ! C’est la panique ! Venez aider l’équipe ! Public familial. Sur inscription. .
Médiathèque de Pontarlier 2 Place d’Arçon Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 mediatheque@ville-pontarlier.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nuits de la lecture Panique à la médiathèque
L’événement Nuits de la lecture Panique à la médiathèque Pontarlier a été mis à jour le 2025-12-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS