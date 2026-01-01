Nuits de la lecture Médiathèque Le Triplex Pleslin-Trigavou
Nuits de la lecture Médiathèque Le Triplex Pleslin-Trigavou vendredi 23 janvier 2026.
Nuits de la lecture
Médiathèque Le Triplex 1 Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 16:30:00
fin : 2026-01-23 20:00:00
Date(s) :
2026-01-23
Grâce au casque de réalité virtuelle, venez découvrir une ville Incas !
Dans le cadre des Nuits de la lecture, nous vous avons programmé
A partir de 16h30 découverte d’une cité Incas avec un casque de réalité virtuelle à partir de 10 ans
A partir de 16h30 défi Minecraft construis Pleslin Trigavou ! Tout public
A 18h30 lectures sur la nuit, la campagne et la ville Tout public .
Médiathèque Le Triplex 1 Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 57 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Nuits de la lecture Pleslin-Trigavou a été mis à jour le 2026-01-08 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme