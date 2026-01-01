Nuits de la lecture Médiathèque Le Triplex Pleslin-Trigavou

Nuits de la lecture

Médiathèque Le Triplex 1 Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-23 16:30:00

fin : 2026-01-23 20:00:00

2026-01-23

Grâce au casque de réalité virtuelle, venez découvrir une ville Incas !

Dans le cadre des Nuits de la lecture, nous vous avons programmé

A partir de 16h30 découverte d’une cité Incas avec un casque de réalité virtuelle à partir de 10 ans

A partir de 16h30 défi Minecraft construis Pleslin Trigavou ! Tout public

A 18h30 lectures sur la nuit, la campagne et la ville Tout public .

Médiathèque Le Triplex 1 Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 57 34

