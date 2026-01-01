Nuits de la lecture Centre Culturel l’Arcadie Ploudalmézeau

Nuits de la lecture

Centre Culturel l’Arcadie 13 rue Tanguy du Châtel Ploudalmézeau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 11:00:00

fin : 2026-01-24 12:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Spectacle Le potager d’Eglantine par la conteuse Céline Gumuchian

A partir de 3 ans gratuit sur inscription Durée 30 à 45 min.

Dans le cadre des Nuits de la lecture , la Commune de Ploudalmézeau et la médiathèque L’Odyssée ont le plaisir de vous proposer le spectacle le potager d’Eglantine par la conteuse Céline Gumuchian.

Eglantine, jardinière passionnée, a joué de patience et d’efforts afin de donner vie à un magnifique potager des choux, salades, petit pois, poireaux et carottes. De quoi se régaler toute la belle saison ! Sauf qu’une nuit, à travers les ronflements d’Eglantine, dehors, on entend de drôles de bruits … Des chants, des qui croquent et cric crac croc…

Au petit matin, Eglantine découvre anéantie que son beau potager a été dévoré. Heureusement, les oiseaux ne sont pas loin et décident de l’aider.

Un conte rempli de poésie, d’humour sur le vivre ensemble et l’entraide, interactif qui joue avec des chants, des graines (land art) et la Langue des Signes Française (L.S.F.). Une façon de découvrir le cycle d’un potager, ses besoins, ses habitants et son équilibre. .

Centre Culturel l’Arcadie 13 rue Tanguy du Châtel Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 48 62 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuits de la lecture

L’événement Nuits de la lecture Ploudalmézeau a été mis à jour le 2026-01-13 par OT IROISE BRETAGNE